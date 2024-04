Diniz admite má fase do Flu e promete melhora

Após a goleada de 3 a 0 para o Corinthians, o treinador Fernando Diniz reconheceu que a fase do Fluminense não é das melhores. Inclusive, o comandante do Tricolor foi além e destacou que o seu time só teve uma semana boa nesta temporada de 2024, que foi a da conquista da Recopa.

“A gente está tentando se encontrar na temporada de uma maneira mais consistente desde que a gente voltou em janeiro. Não é por conta do jogo de hoje, por conta do ano que a gente está fazendo que está abaixo. Tanto em termos de resultado como em termos de performance. E tirando a semana que a gente decidiu a Recopa, a gente está jogando abaixo, jogando abaixo em rendimento e em resultado”, começou Diniz.

Antes da derrota para o Corinthians, o Fluminense vinha de empate com Bragantino, derrota para o Bahia, vitória sobre o Vasco e empate com o Cerro Porteño. Portanto, a equipe de Fernando Diniz soma apenas um triunfo nas últimas cinco partidas.

Últimos resultados

Ao longo de toda a temporada, o Flu, como já destacado, conquistou a Recopa, mas perdeu a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca, mas ainda está na disputa da Copa do Brasil e da Libertadores. Inclusive, o próximo compromisso do time de Fernando Diniz é pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Sampaio Corrêa, do Maranhão, mas no Espírito Santo. Este confronto será realizado na quarta-feira (01), às 16h.

” A gente precisa melhorar melhorar bastante, principalmente no que diz respeito á parte tática, na construção. Não adianta jogar bem um jogo, e outro jogo a gente não joga bem. Jogar bem em casa e não jogar bem fora de casa. A gente precisa ter consistência e voltar o quanto antes voltar a ser mais competitivo do que a gente tem sido”, completou Diniz.

Com o resultado no Brasileirão, o Fluminense segue com quatro pontos no Brasileirão, em 15º lugar. O Tricolor, aliás, está apenas um ponto acima do Vasco, primeiro da zona de rebaixamento. Os dois cariocas, inclusive, têm as piores defesas da competição, com oito e nove gols sofridos, respectivamente.

