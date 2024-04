Wesley teve atuação sensacional neste domingo (28/4), na vitória por 3 a 0 do Corinthians sobre o Fluminense. Enfim escalado como titular, justificou a presença com ótimas jogadas e dois gols que merecem aplausos de pé. Um deles, o segundo, inclusive, de placa. Aos 46 do primeiro tempo, o atacante pegou a bola, ganhou de Marquinhos na corrida, deixou Manoel e Felipe Melo no chão e tocou deslocando Fabio. Um dos mais bonitos dos últimos anos. Wesley ao ser perguntado sobre os gols e a atuação, foi humilde, dividindo o protagonismo e lebrando que o importante foi acabar com a série ruim de um time que tinha apenas um ponto e nenhum gol a favor até o momento na competição.

“Só quem está aqui dentro sabe como estava difícil esses dias. Estou feliz pelos gols, é claro, e também pelo nosso bom início de partida. Mas o importante não é quem faz o gol, mas o resultado. A gente aqui no Corinthians tem uma combinação, independentemente de quem vai fazer o gol, o que importa é o time vencer”, disse Wesley, que vinha sempre começando no banco, entrando bem, mas já somava nove jogos sem fazer um gol sequer.

Wesley lembra Cássio e Raul Gustavo

Wesley também fez questão de exaltar Cássio, o líder do time, e Raul Gustavo, um de seus maiores amigos no elenco. Cássio vinha sendo muito criticado e começou no banco, fato raro. Já Raul Gustavo foi criticado pela expulsão ridícula na rodada passada, dando um empurrão em um bandeirinha.

“Quero dedicar essa vitória ao Raul Gustavo e ao Cássio, Raul é meu irmão. Fiquei muito chateado. As pessoas falaram como se ele fosse uma pessoa briguenta, mas sou amigo dele, sei que ele tem bom coração. Já o Cássio, ele é nossa fortaleza. Sem ele, as coisas não dariam certo. Quando a gente ganha as pessoas esquecem dele, mas quando a gente perde a culpa é dele “.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Wesley destaque contra o Flu, dedica atuação a Cássio e Raul Gustavo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.