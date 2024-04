Pedro Martins, novo diretor de futebol do Vasco, chega ao Rio de Janeiro

Após a goleada por 4 a 0 sofrida para o Criciúma, o Vasco teve uma novidade importante fora de campo. Afinal, Pedro Martins, novo diretor executivo do clube, chegou ao Rio de Janeiro neste domingo (28). O profissional, inclusive, já participou das primeiras reuniões presenciais para planejamento do futebol. A informação é do portal “ge”.

Com a polêmica saída de Ramón Díaz, que participará de uma reunião com membros com a SAF nesta segunda-feira (29), no CT Moacyr Barbosa, o clube precisava acelerar o processo. Nesse sentido, o diretor executivo chegou antes do previsto para iniciar o trabalho visando a sequência da temporada.

O Vasco ainda não anunciou, de forma oficial, a contratação de Pedro Martins. No entanto, ele já se reuniu com o gerente de futebol Clauber Rocha e o técnico interino Rafael Paiva para definir os planos da semana.

Caso se confirme a saída de Ramón, o diretor terá uma tarefa espinhosa antes mesmo da abertura da janela de transferência, em julho. Ir ao mercado para buscar um novo treinador e ser assertivo para evitar constantes mudanças e ter uma sequência de temporada com mais tranquilidade.

Em meio ao momento conturbado, a equipe carioca entra em campo na quarta-feira (1). O duelo será no Castelão, contra o Fortaleza, às 19h (de Brasília), pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

