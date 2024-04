Fabinho Soldado fala sobre crise política no Corinthians

O Corinthians vive uma crise política nos bastidores e o executivo de futebol, Fabinho Soldado, não esconde que tem encontrado obstáculos para manter a harmonia no grupo de trabalho.

De um lado está Rubão, diretor de futebol. Do outro, Augusto Melo, atual mandatário e que deixou claro que pretende iniciar mudanças no departamento de futebol.

Em conversa com a imprensa após a vitória por 3 a 0 contra o Fluminense, Fabinho Soldado falou sobre o jogo de cintura para lidar com as diferenças na diretoria.

“A gente sabe o que acontece, o que aconteceu, esse tema o Augusto tem cuidado, e a minha função é dar tranquilidade dentro do CT para que todos os departamentos tenham a tranquilidade de exercer as suas funções. Então é isso, a gente está todos os dias ali trabalhando para deixar o melhor ambiente possível”, afirmou Fabinho Soldado, antes de completar:

“A gente não esconde que existe, sim, todas essas questões, mas como eu falei, isso é assunto da presidência e certamente eles estão tratando disso. O importante é a gente continuar focado no trabalho. Nós temos competições difíceis, vamos guardar nossa energia, da comissão técnica, dos atletas, de todo o estafe para que o dia a dia seja saudável”.

Vitória e alívio

Enquanto a vida política terá novos desdobramentos, o Corinthians tende a ter dias mais tranquilos, pois o triunfo contra o Flu quebrou uma série de quatro jogos sem ganhar na temporada.

O próximo jogo do time comandado por Antônio Oliveira será na quarta-feira (1º), diante do América-RN, pela Copa do Brasil.

