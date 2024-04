Cruz Azul fez oferta para contratar atacante do futebol europeu

O Cruz Azul tenta uma movimentação de caráter ousado para reforçar o seu sistema ofensivo. Ao menos, é isso que indica informação que é de responsabilidade do jornalista Fabrizio Romano.

De acordo com o profissional especializado no mercado da bola, os mexicanos tem interesse na contratação de Duván Zapata, colombiano que atualmente milita no Torino. Porém, com direitos ligados a Atalanta, clube onde tem acordo até junho de 2025.

Para convencer os italianos, o Cruz Azul preparou uma oferta no valor de 14 milhões de euros, algo que equivale a R$ 76,5 milhões, na atual cotação. Só para exemplificar, esse valor significa dois milhões de euros (R$ 10,9 millhões) a mais do que a própria Atalanta pagou, em 2020, para tirar Zapata da Sampdoria.

Nesse momento, não há informações de como Atalanta ou Torino receberam a proposta do Cruz Azul. Isso porque o atual clube de Duván Zapata pode ter o interesse de ele mesmo exercer o direito de compra do avante que tem 32 partidas com 11 gols e quatro assistências pela representação do norte da Itália.

Antes dos clubes citados, Duván surgiu nas categorias de base do América de Cali e passou pelo Estudiantes antes de rumar para o futebol europeu. Com isso, ele passou por Napoli, Udinese e a já citada Sampdoria.

