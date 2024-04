Com réplica da camisa de Garrincha, Luiz Henrique explica golaço pelo Botafogo

Autor de um dos gols na vitória do Botafogo sobre o Flamengo por 2 a 0, no último domingo (28), no Maracanã, o atacante Luiz Henrique usou a camisa retrô de Garrincha para explicar a inspiração que teve no clássico do fim de semana. Antes, no entanto, teve que prestar uma reverência ao Mané.

“Essa é muito top. Do Garrincha. A responsabilidade de usar a camisa 7 é muito maior do que a 10 no Botafogo”, disse o garoto, em entrevista ao canal “SporTV”.

No início do segundo tempo, Luiz Henrique apareceu como elemento surpresa da entrada da área e emendou escanteio cobrado por Savarino. O astro colocou no cantinho, deixando Rossi, do Flamengo, sem reação. O Pantera Negra conta que a jogada ensaiada é bem complexa.

“Não deu certo no treino, não estava saindo o gol. Treinamos muito com o Artur Jorge. Era para vir um pouco mais em cima de mim, não para quicar. Como veio no jogo assim, não teve jeito, tive que pegar”, relatou.

O Pantera Negra do Botafogo

Aliás, na comemoração, LH pesou uma máscara do Pantera Negra. O gesto foi tão emblemático que o jovem pretende utilizá-la como identidade.

“Já queria usá-la na Libertadores, mas não deixaram porque falaram que eu tomaria o amarelo. Fiquei um pouco irritado. Falei, então, que não passaria desse jogo. A ideia veio de um amigo meu e de um cara lá da Espanha, que me chamava de Pantera Negra. Ele veio, trouxe essa máscara para mim no hotel, falei que usaria. Queria que repercutisse, criasse uma marca para mim. Todo mundo está falando, aparecendo em várias páginas, estou contente com esse Pantera Negra. Já escutei que é o primeiro personagem negro. Não tenho muitas informações, mas me passaram algumas. Vou pesquisar mais”, prometeu o atacante.

Luiz Henrique já tem dois gols pelo Botafogo. Contratação mais cara da história do futebol brasileiro (R$ 109,6 milhões), em nove jogos pelo Mais Tradicional, o Pantera tem dois gols.

