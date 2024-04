Atlético defende tabu diante do Sport

O Atlético-MG estreia nesta terça-feira na Copa do Brasil. Quando entrar em campo diante do Sport, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela terceira fase da competição, o Galo vai defender um tabu diante dos pernambucanos: são cinco partidas sem saber o que é derrota diante do adversário.

Desde 2018 o Atlético não sabe o que é perder para o Sport. Foram cinco jogos, com quatro vitórias do time mineiro e um empate. A última triunfo do Leão foi no dia 30 de maio daquele ano, em partida pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, triunfo pernambucano por 3 a 2, na Ilha do Retiro.

Os gols atleticanos foram anotados por Cazares e Ricardo Oliveira. Já pelo Sport marcaram Rogério, Michel Bastos e Gabriel.

Enquanto o Atlético inicia sua trajetória em busca do tricampeonato da Copa do Brasil nesta terça-feira, o Sport já passou pelas outras duas fases até o momento. O Leão já eliminou Trem-AP e Murici-AL.

Confira a sequência de jogos sem derrota do Atlético contra o Sport

30/09/2018 – Atlético 5 x 2 Sport – 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Independência

24/10/2020 – Atlético 0 x 0 Sport – 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão

21/02/2021 – Sport 2 x 3 Atlético – 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro

06/06/2021 – Sport 0 x 1 Atlético – 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro

18/09/2021 – Atlético 3 x 0 Sport – 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão

O Galo vem de vitória por 3 a 0 sobre o Cuiabá, no último sábado, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Sport também vem de triunfo: 2 a 0 sobre o Vila Nova, pela Série B.

