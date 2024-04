Partida no Chile é interrompida por ameaça de bomba no estádio

Uma ameaça de bomba forçou a interrupção da partida entre Huachipato e Universidad de Chile, no último domingo, pelo Campeonato Chileno. O duelo valia pela 10ª rodada do torneio nacional e aconteceu no estádio CAP, em Talcahuano. A partida transcorreu normalmente na primeira etapa, com o placar de 2 a 0 para os visitantes, até que chegou o intervalo e a decisão de evacuar as dependências do local por conta de um artefato suspeito.

O objeto em questão foi procurado em virtude de uma denúncia anônima feita para a força policial onde foi informado que havia um item explosivo na galeria norte do estádio. Vale ressaltar, inclusive, que os policiais tomaram conhecimento do fato por volta de 28 minutos do primeiro tempo, mas aguardaram o fim da etapa inicial para começar os procedimentos de esvaziar o estádio CAP.

Através das redes sociais, um dos proprietários da SAF que gerencia o Huachipato, Victoriano Cerda, mostrou profunda insatisfação com a medida. Para ele, tudo não passou de “uma grande palhaçada”. Vale ressaltar qu a decisão sobre evacuar o local partiu do coronel Claudio Morales, figura com a qual Cerda teve um desentendimento no passado.

“Que grande palhaçada… Mais uma vez.”

Ficou no susto

Depois de uma investigação que durou cerca de meia hora, os torcedores puderam retornar aos seus lugares e o jogo voltou a normalidade. Melhor para La U que, com os gols no segundo tempo de Cristian Palacios e Luciano Pons, transformou a boa vitória em uma goleada de 4 a 0.

Em virtude de tal marcador, os Acereros permanecem com a campanha ruim de 12 pontos em 30 disputados, situados na 12ª colocação. A Universidad de Chile, por sua vez, se isolou ainda mais na ponta da tabela, com 24 unidades.

