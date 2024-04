Palmeiras e Puma lançam linha de roupas casuais; veja preço

O Palmeiras lançou, em parceria com a Puma, uma nova linha de roupas casuais do clube. Produzida pela fornecedora de material esportivo, ela se inspira nos anos 1990, com modelagem e estampa mais largas.

As peças começam a ser vendidas nesta terça-feira (30), nas lojas do Palmeiras e da Puma, tanto físicas quanto virtuais. Os preços para adquirir as roupas começam em R$ 329,90. Vale lembrar que os jogadores não utilizarão as vestimentas.

A linha, denominada “Palmeiras Leisure”, terá dois tipos de camisetas, jaqueta, short e calça. As roupas têm, ao menos, 50% de material reciclado.

O Palmeiras deve renovar em breve seu contrato, que se encerra em dezembro, com a Puma. O clube chegou a negociar com a Adidas, mas viu a Puma cobrir a oferta e ficar perto de estender o vínculo por mais três anos. Vale lembrar que a atual fornecedora produz o uniforme da equipe desde 2019.

O Palmeiras volta a campo nesta segunda-feira, quando enfrenta o São Paulo no Choque-Rei. A partida está marcada para as 20h (de Brasília), no MorumBIS.

