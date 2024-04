Passeio rubro-negro: Flamengo atropela o Santos por 7 a 0 pelo Brasileirão Feminino

O Flamengo, em tarde inspirada, goleou o Santos por 6 a 0 nesta segunda-feira (29), pelo Brasileirão Feminino. No Luso Brasileiro, na Ilha do Governador (RJ), Cristiane (2x), Camila (contra), Gláucia, Naná, Laysa e Isadora fizeram os gols do time carioca.

Com os três pontos, o Mais Querido se afastou da zona do rebaixamento e pulou para a 10ª posição. O Peixe, enquanto isso, caiu para a 11ª.

Como foi o jogo

O primeiro tempo na Ilha do Governador foi de domínio rubro-negro. Afinal, logo aos oito minutos, Cristiane, de cabeça, abriu o placar para o Flamengo. Aos 26′ o Mais Querido ampliou com Camila, contra. Ainda deu tempo para Cris, mais uma vez, estufar a rede e marcar o terceiro gol do time da casa.

Com a boa vantagem no placar, a equipe carioca tirou o pé do acelerador e buscou controlar o resultado. No entanto, mesmo assim conseguiu criar grandes oportunidades de chegar a uma goleada, por conta de inúmeros erros do Peixe no campo ofensivo. Foi assim que o Flamengo chegou ao placar de 7 a 0. Glaúcia, Naná, Laysa e Isadora fizeram os últimos quatro gols rubro-negros.

