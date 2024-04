Após polêmicas, Corinthians se reúne com Cássio e Raul Gustavo

O Corinthians realizou, no último fim de semana, uma reunião entre seu diretor-executivo de futebol, Fabinho Soldado, e dois jogadores do elenco: o goleiro Cássio e o zagueiro Raul Gustavo. Ambos se envolveram em polêmicas na derrota da última semana, para o Argentinos Juniors, pela Copa Sul-Americana. O goleiro saiu esbravejando por críticas da torcida, enquanto o zagueiro foi expulso após agredir um árbitro assistente.

Além de Fabinho e outros membros da diretoria, a conversa contou ainda com a presença da psicóloga Anahy Couto. Apesar da bronca, os dois jogadores seguem no elenco, embora Cássio tenha sido barrado da equipe titular para o confronto diante do Fluminense, neste domingo, pelo Brasileirão. Carlos Miguel foi o titular e o experiente goleiro de 36 anos amargou o banco de reservas.

“Desde a Argentina é que conversamos sobre esse tema, estamos ajudando o ser humano. Conversamos com o Cássio internamente e ele está aí, foi para o jogo. A opção de colocá-lo ou não é do treinador. Esperamos contar com ele, além do grande ídolo que é. Ele mostra uma hombridade muito grande, passou muita confiança no vestiário para o Carlos Miguel. Temos que ressaltar a importância desse cara e agora é continuar trabalhando”, apontou Soldado, destacando ainda que advertiu Raul Gustavo:

“Conversei com ele, são atos que precisamos tratar. Eu fui jogador, entendo que às vezes cometemos alguns erros. E ele é um menino muito bom, trabalhador. Falamos particularmente e o advertimos para que isso não volte a acontecer. Volto a dizer, é um menino espetacular e continuará nos ajudando muito”.

