São Paulo e Palmeiras fazem clássico ruim e não saem do zero no Morumbis

Tudo igual no Choque-Rei. Nesta segunda-feira, no encerramento da quarta rodada do Brasileirão 2024, São Paulo e Palmeiras se enfrentaram no Morumbis, mas ficaram no empate. Em jogo muito brigado e disputado, ninguém conseguiu balançar as redes, e as equipes ficaram no 0 a 0.

Dessa forma, as duas equipes somam apenas um ponto, o que é ruim para ambos. O São Paulo chegou aos quatro pontos e agora está na 14ª colocação, mas apenas a um ponto da zona de rebaixamento. O Palmeiras, porém, está na 12ª posição, com cinco pontos.

Primeiro tempo

Em um jogo muito truncado, as duas equipes foram para o intervalo empatando sem gols. O duelo ficou muito brigado no meio-campo, com muitas faltas e quatro cartões amarelos no total. De chances de gols foram apenas duas. O Tricolor assustou com Alan Franco, que tentou desviar chute de Bobadilla de fora da área. O defensor do São Paulo chegou a resvalar na bola, mas ela saiu rente à trave. Logo na sequência, porém, o Verdão teve boa chance em bola parada. Raphael Veiga cobrou escanteio na segunda trave, e Gustavo Gómez subiu para testar para o gol. O goleiro Rafael, entretanto, fez excelente defesa para evitar o gol palmeirense.

Segundo tempo

A etapa final teve roteiro semelhante ao do primeiro tempo, com muita disputa e pouca inspiração. As duas equipes pareciam mais com medo de perder do que vontade de vencer, o que fez as chances serem escassas no Morumbis. O Verdão assustou com Lázaro, aos dez minutos, que viu Alisson salvar quase em cima da linha. Endrick roubou bola de Arboleda na área e serviu o camisa 17, que finalizou, mas viu o chute ser bloqueado. Pouco depois, em rápida jogada pela esquerda, Michel Araújo tocou para Ferreira, que serviu Luciano. O camisa 10 cruzou rasteiro, e Calleri tentou de letra para quase fazer um golaço. A bola bateu na trave e saiu.

Sequência

São Paulo e Palmeiras voltam a campo na quinta-feira, pela Copa do Brasil. O Tricolor visita o Águia de Marabá, enquanto o Alviverde recebe o Botafogo-SP, com ambas partidas valendo pelo jogo de ida da terceira fase.

SÃO PAULO X PALMEIRAS

Brasileirão 2024 – Quarta rodada

Data: 29/04/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Público: 55.694 torcedores

Renda: R$ 3.444.111,00

SÃO PAULO: Rafael; Diego Costa, Arboleda e Alan Franco; Igor Vinícius, Alisson, Bobadilla, Luciano (James Rodríguez, 39’/2ºTa) e Welington (Michel Araújo, 9’/2ºT); André Silva (Ferreira, 15’/2ºT) e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke, 27’/2ºT), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan, 27’/2ºT); Richard Ríos, Aníbal Moreno e Raphael Veiga; Endrick (Rony, 20’/2ºT), Estêvão (Luís Guilherme, 20’/2ºT) e Flaco López (Lázaro, 9’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

Gols: –

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA)

VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

Cartão Amarelo: Diego Costa, Igor Vinícius, Calleri, Michel Araújo (SAO); Gustavo Gómez, Endrick, Murilo, Abel Ferreira (PAL)

Cartão Vermelho: –

