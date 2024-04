O técnico Luis Zubeldía analisou o empate do São Paulo com o Palmeiras e elogiou o elenco tricolor. Afinal, segundo o argentino, o grupo se mostrou interessado em aprender mais no dia a dia. O comandante, aliás, ressaltou que falta tempo, mas não quis colocar isso como desculpa.

“O que estou vendo é que são jogadores que querem aprender, incorporar conceitos, estão dispostos a trabalhar. E quando tivermos mais tempo, seguramente será melhor, mas não me queixo. Foco em ganhar no pouco tempo que eu tenho para que os jogadores incorporem o que eu pretendo. Não estou nesta postura de ‘não tenho tempo de trabalho'”, disse Zubeldía. Com muitos desfalques, o São Paulo tenta se virar como dá. E o técnico argentino reconheceu a dificuldade de trabalhar desse jeito. O treinador também falou sobre Welington, que saiu machucado no segundo tempo. “Temos alguns lesionados, como Pablo, Lucas, Rafinha, Rato… Agora o Welington não sei como está. O plantel tem de oferecer substitutos de alguma maneira”, afirmou. Zubeldía elogiou a torcida são-paulina, que lotou o Morumbis. Foi o maior público tricolor na temporada jogando em casa. “Muito lindo jogar esse tipo de jogo, felicitar o torcedor, muitos momentos da partida eles nos empurram. Por isso a sensação de que nos últimos dez ou 15 minutos poderíamos ter feito algo mais, mas longe de reclamar dos jogadores. Poderíamos ter saído com uma vitória, pois o torcedor empurra. Desfrutei, esse tipo de jogo nos faz sofrer, mas eu desfruto”, finalizou. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Zubeldía elogia interesse de jogadores do São Paulo: ‘Querem aprender’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.