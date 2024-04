Athletic, Ypiranga e Volta Redonda, os únicos 100% na Série C após duas rodadas

Três equipes seguem com 100% de aproveitamento na Série C após o desfecho da segunda rodada, ocorrido na noite desta segunda-feira (29). A Aparecidense-GO poderia se juntar a Athletic-MG, Ypiranga-RS e Volta Redonda-RJ, mas ficou no empate por 2 a 2 com o Ferroviário-CE no Presidente Vargas, em Fortaleza.

No outro jogo da noite de encerramento desta segunda jornada da Terceirona, o Confiança-SE derrotou por 2 a 1 o São José-RS no estádio Passo d’Areia, em Porto Alegre.

O Volta Redonda fez valer o fator casa para derrotar o Floresta-CE no último domingo (28), no Raulino Oliveira. O time do Rio de Janeiro contou com dois gols de Ítalo Carvalho para fazer 2 a 1 e seguir com aproveitamento máximo na competição. Na estreia, o Voltaço superou o Remo por 2 a 1 em Belém.

No sábado (27), o Ypiranga passeou diante do Londrina. Mesmo fora de casa, o time de Erechim goleou por 4 a 0. Os gols no Estádio do Café foram de Alisson Taddei, Willian Gomes, Mateus Anderson e Jhonatan Ribeiro. Na primeira rodada, os gaúchos bateram o CSA por 3 a 1 para alegria de seus torcedores

Também no sábado, o Athletic venceu o Remo por 3 a 1, em São João del Rei. Uma semana antes, a equipe mineira atropelou o Caxias do Sul por 4 a 0 mesmo atuando como visitante.

Resultados da 2ª rodada da Série C:

Sábado (27)

Sampaio Corrêa-MA 1×1 Figueirense-SC

ABC-RN 0x3 Náutico-PE

São Bernardo-SP 4×2 Tombense-MG

Athletic 3×1 Remo

Domingo (28)

CSA-AL 1×1 Ferroviária-SP

Botafogo-PB 1×1 Caxias do Sul-RS

Londrina-PR 0x4 Ypiranga-RS

Volta Redonda-RJ 2×1 Floresta-CE

Segunda-feira (29)

Ferroviária-CE 2×2 Aparecidense-GO

São José-RS 1×2 Confiança-SE

