Após estadual, Flamengo encontra dificuldade para manter regularidade

Os torcedores do Flamengo estavam otimistas por um bom início no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Afinal, no Campeonato Carioca, o Rubro-Negro, que conquistou o troféu, fez uma grande campanha, sem derrotas. No entanto, desde o término do estadual a equipe de Tite não consegue engrenar, encontrando dificuldade em campo.

Em sete jogos, somando as duas competições (Brasileiro e Libertadores), o Flamengo tem três vitórias, dois empates e duas derrotas. Ou seja, um aproveitamento de 52,4%.

Aliás, se no estadual o time principal do Flamengo não tomou nenhum gol, nos jogos das duas competições encontra dificuldades para manter uma defesa sólida. Foram sete gols sofridos, e oito marcados.

Principal homem de criação em baixa

Seja coincidência ou não, Arrascaeta, assim como o Flamengo, não vive bom momento. O uruguaio completou, contra o Botafogo, o seu oitavo jogo consecutivo sem participar de gol. Neste período, o camisa 14 acertou apenas três finalizações no gol (com 14 tentativas). Além disso, dos 18 dribles que tentou, acertou 10 (55%).

Baixas para os próximos jogos

Como se já não bastasse o momento ruim, o Flamengo ainda terá desfalques importantes nos próximos jogos. Arrascaeta e Pulgar sofreram lesões no clássico com o Botafogo e estão no departamento médico. Além da dupla, Cebolinha, que recentemente retornou aos treinamentos, é dúvida para a partida contra o Amazonas, na quarta-feira.

