Definições na Libertadores e Copa do Brasil: veja o calendário do Fluminense em maio

O Fluminense fará sua estreia pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira (1), às 16h (de Brasília), diante do Sampaio Corrêa, em Cariacica, no jogo de ida da terceira fase. Além disso, a equipe também definirá seu futuro na Libertadores, visto que fará os três jogos que restam da primeira fase da Libertadores também no mês de maio.

A partida de volta contra a Bolívia Querida acontece no dia 22 (quarta-feira), às 19h (de Brasília), no Maracanã. Cabe salientar que o jogo da próxima quarta será no Estádio Kléber Andrade, pois o time do Maranhão vendeu o mando de campo. Nesse sentido, o Tricolor fará dois jogos seguidos no Espírito Santo neste início de mês.

Isso acontece, pois a Polícia Militar do Rio de Janeiro vetou que o confronto com o Atlético-MG, marcado para sábado (4), às 16h (de Brasília), acontecesse na cidade. No mesmo dia, a cantora Madonna fará um show na praia de Copacabana, que promete movimentar cerca de um milhão e meio de pessoas. O duelo com o Galo é válido pela quinta rodada do Brasileirão, e o Fluminense, no momento, ocupa a 16ª colocação, com quatro pontos.

Confrontos decisivos pela Libertadores

No dia 9 de maio (quinta-feira), os comandados de Fernando Diniz voltam a campo pela Libertadores. No Chile, às 21h, o time mede forças com o Colo-Colo em um jogo essencial para as pretensões na competição. Atualmente, o Tricolor lidera o Grupo A com cinco pontos, porém a equipe chilena e o Cerro Porteño estão logo atrás com quatro. Assim, com um grupo tão embolado, pontuar fora de casa será importante para a reta final da primeira fase.

Dessa forma, na semana seguinte, dia 13 (segunda-feira), às 19h (de Brasília), o Fluminense visita o São Paulo no duelo de tricolores pela 6ª rodada do Brasileirão. Na mesma semana,aliás, a equipe carioca recebe o Cerro Porteño, no Maracanã, pela penúltima rodada do Grupo A do torneio continental. O jogo acontece no dia 16 (quinta-feira), às 19h (de Brasília), no Maracanã.

No outro final de semana, dia 19 (domingo), às 16h (de Brasília), o Tricolor de Laranjeiras volta a atuar no Maracanã, desta vez contra o Juventude pelo Brasileirão. A rodada seguinte acontece no final de semana dos dias 25 e 26, porém a CBF ainda não definiu a data e o horário do clássico contra o Botafogo. Por fim, no dia 29 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), a equipe carioca fecha a primeira fase da Libertadores.

Confira os jogos do Tricolor em maio

Copa do Brasil

Sampaio Corrêa x Fluminense – Kléber Andrade, Cariacica

01/05 (quarta-feira), às 16h

Brasileirão

Fluminense x Atlético-MG – Kléber Andrade, Cariacica

04/05 (sábado), às 16h

Libertadores

Colo-Colo x Fluminense – Estádio a definir

09/05 (quinta-feira), 21h

Brasileirão

São Paulo x Fluminense – Morumbi

13/05 (segunda-feira), 19h

Libertadores

Fluminense x Cerro Porteño – Maracanã

16/05 (quinta-feira), às 19h

Brasileirão

Fluminense x Juventude – Maracanã

19/05 (domingo) – às 16h

Copa do Brasil

Fluminense X Sampaio Corrêa – Maracanã

22/05 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Brasileirão

Botafogo x Fluminense x Juventude – Nilton Santos

Dia e horário a definir

Libertadores

Fluminense x Alianza Lima – Maracanã

29/05 (quinta-feira), às 21h30

