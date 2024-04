Abel sai em defesa de Veiga após desabafo do meia: ‘Não é uma máquina’

Raphael Veiga começou mais uma partida como titular nesta segunda-feira (29), diante do São Paulo, no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador vem sofrendo com o desgaste nas últimas partidas, mas segue sendo peça fundamental no esquema tático de Abel Ferreira. Após o Choque-Rei, o treinador saiu em defesa de seu meia, que fez um desabafo na semana passada sobre seu mal momento na temporada e ressaltou a importância do jogador no plantel.

“Não tinha nada que ir às redes pedir desculpas, porque quando decide jogos também não vai dizer que ele resolveu. É o que acho. Mas se meu jogador se sentir bem em fazer isso, terá todo meu apoio”, disse Abel Ferreira.

Há menos de uma semana, Veiga usou as redes sociais para desabafar sobre o mau momento vivido no Palmeiras e terminou abraçado pela torcida. Nos vestiários, o apoio é constante, mesmo quando discordam das decisões do atleta. No empate com o São Paulo, ele começou como titular pela sétima partida seguida. Contudo, Abel ressaltou que o jogador não é uma máquina.

“O Veiga não é uma máquina. É um ser humano, tem emoções, sentimentos, procura estar sempre na melhor forma. Vai às vezes à noite ao CT fazer recuperação, só que as expectativas em cima dele são tantas, não da minha parte, mas de todos”, falou o treinador.

Veiga será poupado no Palmeiras?

No momento, Abel conta com Luis Guilherme, Jhon Jhon e Rômulo, ainda abaixo do nível do camisa 23, para fazer o setor de armação. Contudo, o treinador não da indícios que deve poupar Veiga neste momento.

Nós respeitamos muito o Veiga, e ele sabe o quanto a equipe precisa dele. Se eu entender que ele deve ganhar forma jogando, é assim que vai ser porque sou o treinador e conheço. Se tiver que arriscar no limite da lesão, vamos arriscar, se tiver que gerir, vamos gerir. Houve muitas questões que fiquei noites sem dormir para perceber a vontade de cada jogador, falar com eles individualmente. É minha atitude, é isso que faço com meus jogadores. Acho que sou muito bom em ler o que falam com o corpo”, finalizou Abel.

