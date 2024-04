Bayern de Munique x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

A Champions League 2023/24 entra na sua reta final e promete fortes emoções nas próximas semanas. Assim, Bayern de Munique e Real Madrid medem forças nesta terça-feira (30), às 16h (de Brasília), no primeiro jogo das semifinais da competição continental. O duelo acontece em Munique, que deve ter casa cheia, enquanto a partida de volta está marcada para o dia 8, no Santiago Bernabéu.

Na fase anterior, a equipe alemã eliminou o Arsenal, atual líder da Premier League, com um empate por 2 a 2 na ida, enquanto venceu por 1 a 0 na volta, na Alemanha. Os merengues, por sua vez, despacharam o atual campeão do torneio, Manchester City, nos pênaltis, na Inglaterra, depois de dois empates.

Onde assistir

A partida desta terça-feira (30) terá a transmissão do SBT, TNT e do serviço de streaming HBO MAX.

Como chega o Bayern de Munique

O técnico Thomas Tuchel teve uma boa notícia para o confronto, visto que Musiala, Gnabry, Sané, Laimer e Upamecano treinaram normalmente e devem estar à disposição para o jogo. Por outro lado, o zagueiro De Ligt deve ser desfalque, pois se recupera de uma lesão no joelho.

“A semifinal já faz sentir como final. Minha abordagem é tratar como a final. Não será como se tivéssemos mais um jogo ainda. Quero jogar esta partida isoladamente. Vamos entregar tudo, e aí veremos. Estamos prontos e cheios de confiança”, afirmou o técnico Thomas Tuchel.

Como chega o Real Madrid

A equipe merengue está bem próxima de conquistar o título do Campeonato espanhol, ao contrário do adversário que não conseguiu o mesmo feito na Bundesliga. Embalado, o Real não perde um jogo nesta temporada 2023/24 desde 18 de janeiro, quando foi eliminado pelo Atlético de Madrid pela Copa do Rei.

Apesar do bom momento, Carlo Ancelotti não poderá contar com o lateral-direito Carvajal (suspenso). Sendo assim, a tendência é que Lucas Vázquez seja o titular pelo setor. Por fim, o goleiro Courtois e o zagueiro Éder Militão estão entre os relacionados, entretanto devem começar no banco de reservas.

“Vamos encarar um oponente que tem suas armas, qualidade, força, talento individual. Temos que defender bem e evitar contra-ataques. Temos que fazer um jogo completo. Eles não tiveram a melhor temporada na Bundesliga, mas jogaram de forma impressionante contra o Arsenal. A história deles é mais ou menos igual à nossa na Champions, e isso conta muito”, analisou o treinador.

BAYERN DE MUNIQUE X REAL MADRID

Semifinal da Champions League

Data e horário: 30/4/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Arena de Munique, Alemanha (ALE)

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Kimmich, Kim, Dier e Davies; Goretzka, Pavlovic; Muller e Musiala, Gnabry; Kane. Técnico: Thomas Tuchel

REAL MADRID: Lunin; Vázquez, Rudiger, Tchouameni, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo e Vinícius Júnior Técnico: Carlo Ancelotti

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pagès (FRA)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

