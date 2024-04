‘Corinthians da Inglaterra’ inova e busca novo treinador pelas redes sociais

O “Corinthians da Inglaterra”, que deu origem ao clube do Parque São Jorge, busca um novo treinador de uma maneira diferente. Isso porque o time britânico utiliza sua conta no Instagram para receber currículos de candidatos que se interessem ao cargo.

Além de sua rede social, o clube inglês disponibiliza um e-mail para envio dos currículos. No caso o vicechair@ccfcltd.co.uk. Na postagem do Corinthian, algumas das exigências é ter experiência na área e obviamente a disponibilidade de trabalhar e morar na Inglaterra.

O clube procura por um novo comandante e inclui o planejamento para a próxima temporada. Isso porque o anterior já havia anunciado sua saída de forma antecipada. A propósito, a equipe encerrou a sua participação no que seria a Oitava Divisão inglesa com derrota para o Westfield FC por 3 a 0. Com isso, o Corinthian-Casuals amargou a lanterna da competição, a 21ª colocação, após 40 rodadas. Ao todo foram cinco vitórias, seis empates e 29 derrotas.

Prática repetida pelo Corinthians da Inglaterra

Essa não é a primeira vez que o clube inglês busca um novo treinador através das redes sociais. Isso porque em 2022, já haviam tomado tal atitude, mas na oportunidade, a escolha foi pelo Twitter (atualmente conhecido como X). Naquele ano, Tony Reid se interessou pela oferta de emprego, enviou seu currículo e venceu a concorrência. No entanto, não conseguiu desenvolver um bom trabalho e nem mesmo encerrou a temporada no comando.

Posteriormente, Paul Barnes, pai do atacante Harvey Barnes, do Newcastle assumiu o comando técnico, e novamente sem sucesso.

Ligação com o clube brasileiro

O Corinthian-Casuals cultiva e expõe seu orgulho em ter influência na criação do Corinthians. Tanto que a relação com o clube paulista é evidente nas suas redes sociais. Afinal, um de seus gestos é a presença do bordão “Vai Corinthians” ao fim de cada postagem.

A sua origem vem da união do Corinthian Football Club (clube que inspirou a criação do Alvinegro paulista) e do Casuals. Tal situação ocorreu exatamente após uma excursão ao Brasil. Aliás, o Corinthian-Casuals veio a terras tupiniquins para um amistoso contra o Timão, no início de 2015.

Na ocasião, o time brasileiro venceu por 3 a 0 com dois gols de Luciano e um de Danilo, na Neo Química Arena.

