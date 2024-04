Santos prepara renovações de trio de garotos em alta no profissional

O Santos ainda estuda seu elenco para a disputa da Série B, mesmo com a competição já em andamento. A diretoria segue de olho em reforços pontuais para o restante da temporada, mas também prepara uma série de valorizações para suas joias das categorias de base.

Isso porque, nas próximas semanas, o Peixe estuda aumentar os salários dos laterais JP Chermont e Souza, além do zagueiro Samuel. O trio já estrearam sob o comando de Carille e devem ser usados ao longo da Série B do Brasileirão. O intuito é fazer uma readequação salarial nos contratos.

A ideia da diretoria é fazer com que os jovens jogadores “sintam o que é o Santos” antes de ganharem a devida valorização salarial. Há a tentativa de fazer com que primeiro eles entendam a importância e as diferenças entre profissional e base. Depois disso, eles devem ganhar um novo contrato.

O mais valorizado desta lista é JP Chermont. O garoto está como titular da equipe devido a uma lesão na mão de Aderlan e vem agradando. Ele também começou a partida de ida das finais do Campeonato Paulista contra o Palmeiras e ganhou elogios do técnico Fábio Carille. Contudo, seu salário ainda é de jogador de base.

Já Souza, de apenas 17 anos, atingirá a maioridade em junho deste ano e deve ter vínculo estendido. O atual vai até maio do ano que vem. Ele ganhou oportunidades no Paulistão, mas teve uma lesão e perdeu boa parte da competição. Contudo, também existe uma grande expectativa no atleta. Tanto que o Santos aceitou liberar Felipe Jonatan, para apostar no garoto.

Samuel é a grande aposta do Santos para a zaga

Por fim, temos o caçula do elenco santista. Samuel, com 17 anos, é o mais novo zagueiro do elenco santista e tem um contrato mais longo, até junho de 2026. Apesar disso, ele deve ganhar uma readequação salarial para entender o que é o Santos. Ele tem como concorrentes para a posição Gil, Joaquim, Jair Cunha e Alex Nascimento. Apesar de ser o último nesta disputa, ganha elogios constante da comissão técnica.

O post Santos prepara renovações de trio de garotos em alta no profissional apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.