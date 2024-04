O Corinthians confirmou que o atacante Pedro Henrique sofreu uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda. A contusão aconteceu ainda nos primeiros minutos do duelo contra o Fluminense, no domingo (28), pelo Brasileirão. O tempo de recuperação deve ficar em torno de três a quatro semanas.

O atacante sentiu a lesão na coxa logo no começo do embate contra o Tricolor das Laranjeiras e foi substituído por Gustavo Mosquito. Esta foi a décima partida do jogador no Corinthians, sendo a sexta como titular, mas ainda não marcou com a camisa alvinegra.

Além de Pedro Henrique, o técnico António Oliveira perdeu o atacante Yuri Alberto para a partida contra o Fluminense. O atacante tem uma tendinite no bíceps femural da perna esquerda e sequer acabou relacionado. A comissão técnica alvinegra trabalha com a possibilidade de ele voltar nesta quarta-feira (01), contra o América-RN, pela Copa do Brasil.

Opções para o lugar de Pedro Henrique

Para o lugar de Pedro Henrique, António Oliveira ainda vai ver qual é a melhor opção para o sistema ofensivo. O treinador português conta com algumas opções como Romero, Gustavo Mosquito e o garoto Guilherme Biro. Contudo, o técnico também pode refazer a dupla de dois centroavantes com Yuri Alberto e Pedro Raul no ataque. Ele já testou essa formação em alguns jogos, mas viu a equipe perder velocidade durante os embates.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Pedro Henrique tem lesão confirmada e desfalca o Corinthians apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.