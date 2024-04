Como Atlético x Sport colocou forças de segurança de BH em alerta

Atlético e Sport entram em campo, na noite desta terça-feira (30), na Arena MRV, pela Copa do Brasil. O jogo poderia ser considerado tranquilo por não ser um clássico regional. No entanto, as forças de segurança ficaram em alerta por um motivo especial.

As torcidas de Cruzeiro e Sport são consideradas irmãs no Brasil. Assim, a torcida do Galo é aliada do Santa Cruz, grande rival do Leão da Ilha. Diante disso, a segurança mineira ficou alerta e movimentos aconteceram.

Afinal, integrantes de torcidas organizadas do Cruzeiro recepcionaram os torcedores do Sport, na madrugada desta terça-feira (30), na chegada à capital mineira. Em imagens que circulam nas redes sociais, foi possível perceber vários cruzeirenses acompanhando o ônibus dos “irmãos”.

Aliás, diante dessas novidades, um esquema especial de segurança foi armado para o jogo na noite desta terça-feira.

As maiores torcidas organizadas de Atlético e Cruzeiro estão banidas dos estádios por causa de brigas e confusões antes de jogos. A Máfia Azul, afinal, está fora dos estádios até 15 de março de 2028. Já a Galoucura foi barrada até 4 de março de 2026.

