São Paulo prepara time misto para duelo na Copa do Brasil

Atual campeão da Copa do Brasil, o São Paulo estreia na competição nesta quinta-feira (3). A equipe enfrenta o Águia de Marabá, no Mangueirão, pelo jogo de ida da terceira fase do torneio nacional. Contudo, para o embate, o técnico Luis Zubeldía deve enviar a campo um time misto.

Isso porque o elenco tem apresentado desgaste e terá três viagens consecutivas no calendário. Após o clássico contra o Palmeiras, o técnico argentino sinalizou que deve fazer algumas modificações.

“Temos que trabalhar amanhã (terça-feira) e vou definir o time. Mas é provável que tenha rotação, tenho que descansar alguns jogadores que vêm com desgaste importante de viagem e jogos. É momento de rodar a equipe para poder jogar quinta em boa condição, domingo também em boa condição e depois no jogo da Libertadores em boas condições”, disse Zubeldía.

Realmente, o calendário do São Paulo não deve ser dos mais fáceis na questão de logística. Afinal, após o duelo contra o Águia de Marabá, em Belém, do Pará, o Tricolor viaja a Salvador para o duelo contra o Vitória, no Barradão. Na outra semana, a ida é para o Chile, onde o Tricolor encara o Cobresal, em Calama, na quarta, dia 8, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Nesta semana, o São Paulo perdeu Pablo Maia no último treino antes do clássico contra o Palmeiras. Além disso, o lateral-esquerdo Welington deixou o Choque-Rei com dores no tornozelo e virou dúvida. Assim, por conta de questões físicas, alguns jogadores devem ganhar mais oportunidades no Pará.

