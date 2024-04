Com venda do Cruzeiro, Ronaldo inicia plano para abandonar de vez o futebol

Ronaldo brilhou nos campos pelo mundo. Com a camisa 9, encantou por onde passou. Ao pendurar as chuteiras, ele passou a virar estrela fora das quatro linhas, como empresário do mundo da bola. No entanto, isso está com os dias contados.

Afinal, o Cruzeiro já não faz mais parte da vida do ex-atleta. Ele concluiu na última segunda-feira (29) a venda de 90% de ações que tinha da SAF. Agora o empresário Pedro Lourenço tem a responsabilidade de guiar o gigante brasileiro para as vitórias e títulos. O próximo passo é se desfazer do Valladolid.

“Minha resposta vai ser curta: o Valladolid é o próximo. (…) Eu vou tirar esse restinho de vida sabático”, disse Ronaldo.

O ex-atleta comanda 72% das ações do time espanhol. Antes eram 51%, no entanto, ele comprou mais 21% em 2018. Todavia, a relação com os torcedores europeus também não é das melhores.

Ele já enfrentou algumas crises no Valladolid. Mais recentemente, aliás, os torcedores fizeram uma manifestação contra a situação do clube, na segunda divisão. A torcida, afinal, questiona também a decisão de manter o técnico Paulo Pezzolano, que também passou pelo Cruzeiro.

