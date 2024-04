O Fluminense anunciou, na tarde desta terça-feira (30), o afastamento em definitivo do atacante John Kennedy. Ao mesmo tempo em que informou que o restante do quarteto outrora afastado está reintegrado ao elenco tricolor. Dessa forma, Alexsander, Kauã Elias e Arthur voltam a ficar à disposição do técnico Fernando Diniz.

Em comunicado oficial, o Flu dá conta de que todos haviam sido reintegrados já na última segunda-feira (29), mas John Kennedy voltou a pisar na bola. Segundo consta na nota, o atleta faltou não só o treino de domingo (28), como o da manhã desta terça.

Este, aliás, teria sido o fim da linha para JK. Com isso, ele está afastado por tempo indeterminado.

O Fluminense informa que os atletas Alexsander, Kauã Elias e Arthur foram reintegrados ao grupo e estão à disposição da Comissão Técnica. O atleta John Kennedy havia sido também reintegrado ao grupo na segunda-feira, mesmo tendo faltado ao treino de domingo, mas foi novamente… pic.twitter.com/8yJrtWtRSj — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 30, 2024

LEIA MAIS: Em meio à má fase, Diniz completa dois anos no comando do Fluminense

Confira o pronunciamento do Fluminense

“O Fluminense informa que os atletas Alexsander, Kauã Elias e Arthur foram reintegrados ao grupo e estão à disposição da Comissão Técnica.

O atleta John Kennedy havia sido também reintegrado ao grupo na segunda-feira, mesmo tendo faltado ao treino de domingo, mas foi novamente afastado na manhã desta terça-feira após chegar ao treino com 01h20 de atraso e, a partir de agora, o afastamento das atividades com o restante do elenco profissional será por tempo indeterminado.”

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post John Kennedy é afastado por tempo indeterminado no Fluminense apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.