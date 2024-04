Zagueiro do Amazonas prevê confronto difícil com o Flamengo, mas reforça qualidade de seu time

O jogo da vida. É assim que o Amazonas está tratando a partida contra o Flamengo, a primeira do confronto da terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (30). Na véspera do primeiro encontro entre as equipes, no Maracanã, o zagueiro Diogo Silva falou sobre o duelo.

“Nós sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, o Flamengo é uma equipe que tem jogadores qualificados, de nível de seleção, respeitamos muito a equipe deles. Mas nós defendemos o Amazonas e temos que entrar em campo para fazer um bom papel e buscar o melhor resultado possível, que nos deixe vivos para o segundo confronto na nossa casa”, disse Diogo, de 29 anos.

Com apenas cinco anos de idade, o Amazonas, que disputa a Série B, busca fazer história diante de um gigante do futebol brasileiro. Em resumo, Diogo, com passagens por Corinthians, Gil Vicente-POR e Londrina, elogiou a estrutura e o projeto do clube.

“O Amazonas é um clube novo, mas muito bem estruturado. Cheguei recentemente ao clube, mas vejo que toda essa ascensão não é à toa, o time tem um projeto forte, compromissado e com certeza tem tudo para seguir crescendo. Agora temos um dos jogos mais importantes da história do clube. Assim, vamos buscar representar o Amazonas da melhor forma e buscar um bom resultado”, explicou.

