Gabigol é recebido com aplausos em seu retorno ao Ninho. Veja!

Gabigol está de volta às atividades do Flamengo! Após o CAS acatar o pedido de efeito suspensivo do jogador, o camisa 10 será integrado aos treinos do time carioca na tarde desta terça-feira (30), no Ninho do Urubu. Com o cabelo loiro, ele chegou ao centro de treinamento com cerca de uma hora de antecedência para a sua reapresentação, e recebeu uma bonita homenagem.

Em suas redes sociais, o Flamengo compartilhou o momento da chegada do jogador, que contou com muitos aplausos de funcionários do clube.

Gabi está de volta ao Ninho do Urubu! O artilheiro foi recebido por um corredor de aplausos da comissão técnica, staff e funcionários do Mais Querido! #CRF pic.twitter.com/XWBOO21EbF — Flamengo (@Flamengo) April 30, 2024

O treino do Flamengo está marcado para 15h desta terça. Aliás, será durante a atividade que a comissão técnica decidirá se o jogador irá ou não para a partida contra o Amazonas. O jogo será na quarta-feira, no Maracanã.

Durante o período em que estava proibido de frequentar as instalações do Flamengo, Gabigol realizou treinos em casa, com acompanhamento da comissão de Tite. Ou seja, a expectativa é que o jogador não esteja tão atrás, fisicamente, de seus companheiros.

