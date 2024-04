Ceará e São Paulo pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara o Ceará nesta quarta-feira (1), às 15h, no estádio Cidade Vozão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. E a partida é de verdadeiro seis pontos para as equipes na tabela. Isso porque os cearenses estão na 15° posição com quatro pontos somados. Já o Tricolor Paulista está em situação ainda mais delicado, sendo o penúltimo na tabela, com apenas um ponto e sem nenhuma vitória no torneio.

Onde assistir

O duelo terá transmissão exclusiva através da Vozão TV.

Como chega o Ceará

Apesar de estar na parte de baixo da tabela, o Vozão chega embalado para o confronto. Afinal, a equipe conseguiu vencer a primeira na competição, ao bater o Corinthians, por 2 a 0, jogando em casa. Além disso, para o embate contra o São Paulo, o técnico Alison Henry não terá baixas por lesão e deve ter força máxima. Assim, o Ceará tenta chegar a sua segunda vitória consecutiva na tabela e dar um grande salto rumo ao G-8.

Como chega o São Paulo

Em contrapartida, o momento do Tricolor Paulista não é dos melhores. Afinal, a equipe ainda não venceu na competição e vem de três derrotas seguidas. O São Paulo soma apenas um ponto na tabela, conquistado justamente na primeira rodada contra o Athletico Paranaense, em Cotia. Desde então, revés contra Grêmio, Botafogo e Goiás. Assim, o Soberano precisa desesperadamente de um triunfo para voltar a brigar pela competição.

CEARÁ X SÃO PAULO

Quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Data e horário: 01/05/2024, às 15h (de Brasília)

Local: estádio Cidade Vozão, Fortaleza (CE)

CEARÁ: Léo; Zé Neto, Uchella, Gabriel e Kauã Lucas; Fabricio, Steven e Caio Rafael; Fernando Gabriel, Enzo e Pablo. Técnico: Icaro Guilherme

SÃO PAULO: Felipe Preis; Igor, Lucas Loss, Osorio e Miranda; Cauã Lucca, Ferreira e Hugo; Ganael, Ryan Francisco e Caio. Técnico: Menta.

Árbitro: Francisco Luan Adrião da Silva (CE)

Assistentes: Francisco Marcondes Mendes Simão (CE) e Wesley Rodrigues Miguel (CE)

