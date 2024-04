Samuel Xavier tem fratura no pé e desfalca o Fluminense pela Copa do Brasil

Na véspera do duelo com o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil, o Fluminense teve a notícia de mais um jogador lesionado. Trata-se do lateral-direito Samuel Xavier, que passou por exame de imagem e teve constatada uma fratura no pé direito. Assim, o técnico Fernando Diniz terá mais um desfalque para a partida válida pela terceira fase da competição, nesta quarta-feira (01/05), às 16h (de Brasília), em Cariacica, no Espírito Santo.

Além disso, Marcelo não viajou com o elenco para a disputa do jogo de ida, enquanto Keno, que se recupera de lesão, ainda está fora de combate. André, Marlon, Lelê, Gabriel Pires e Thiago Santos também estão fora e se recuperam de suas respectivas lesões.

Quem também ficará de fora da partida é John Kennedy. Mais cedo, o Fluminense informou que o jogador chegou a ser reintegrado ao grupo na segunda-feira (29), porém foi novamente afastado por tempo indeterminado após chegar ao treino com 01h20 de atraso. Por outro lado, Kauã Elias, Arthur e Alexsander foram reintegrados ao grupo e estão à disposição da comissão técnica.

O Tricolor embarcou para o Espírito Santo na tarde desta terça-feira (30) e irá disputar dois jogos seguidos por lá. Dessa forma, o duelo não será no Maranhão, pois o Sampaio vendeu o mando de campo. No sábado (4), às 16h (de Brasília), a equipe mede forças com o Atlético-MG, também em Cariacica. Isso acontecerá, pois a Polícia Militar do Rio de Janeiro alegou que não teria condições de ocorrer o jogo na cidade por causa do show da cantora Madonna em Copacabana.

