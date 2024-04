Cuiabá e Botafogo pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Cuiabá e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (01/05), às 16h (de Brasília), no CT Manoel Dresch, pela quinta rodada do Brasileirão Sub-20. Com cinco pontos conquistados, os times competem pelas mesmas posições na tabela de classificação. Portanto, uma vitória é fundamental para as pretensões de ambas as equipes no campeonato.

Onde assistir

A Botafogo TV (Youtube) transmite o jogo entre Cuiabá e Botafogo.

Como chega o Cuiabá

O Cuiabá vem de uma vitória incontestável em cima do Bragantino e chega motivado para quinta rodada do Brasileirão Sub-20. O técnico Samuel Teran, dessa forma, pretende ir com força máxima em campo. Assim, Jadson e Luís Felipe iniciam como titulares e são as principais esperanças em campo. Afinal, ambos vêm protagonizando boas atuações nesta temporada.

Como chega o Botafogo

O Glorioso vem de um empate sem gols diante do Fluminense e agora precisa conquistar um resultado positivo fora de casa. Com uma vitória e um empate, as joias alvinegras ainda não perderam como visitante neste começo de competição. Assim, Eduardo Oliveira deposita confiança nas qualidades de Fabiano e Vargas. Afinal, os atacantes botafoguenses que vêm demonstrando muito entrosamento em 2024.

CUIABÁ X BOTAFOGO

Quarta rodada do Brasileirão Sub-20

Data e horário: 01/05/2024, às 16h (de Brasília)

Local: CT Manoel Dresch, Cuiabá (MT)

Cuiabá: Felipe; Pedrinho, Luiz Henrique, Renan e Marcelo; Dudu, Jadson, Lucas, Dyego e Luiz Felipe; Kauã Cristian. Técnico: Samuel Teran

Botafogo: Cristiano; Rodrigo Guet, Justino, Otávio e Devid; Kauê Leonardo, Charles e Kauê; Fabiano, Vargas e Rafael Lobato. Técnico: Eduardo Oliveira

Árbitro: Eleniel Benedito da Silva (MT)

Assistentes: Renan Antonio Angelim Rodrigues (MT) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT)

