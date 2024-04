Dimitri Payet está fora do jogo do Vasco contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil. Afinal, nesta terça-feira (30), véspera do duelo, o Cruz-Maltino divulgou os relacionados sem o craque francês.

Segundo o clube, a ausência do jogador na partida em questão era algo previsto, já que ele voltava de lesão no joelho direito. Atuou apenas os primeiros 45 minutos do jogo contra o Criciúma, no último sábado (27), em São Januário – sua estreia no Brasileirão. Com isso, Payet segue no Rio de Janeiro para seguir aprimorando a forma física.

A novidade fica por conta do atacante Guilherme Estrella, de 19 anos. O jovem atuou duas vezes no profissional esta temporada, quando o elenco principal estava em pré-temporada no Uruguai. Foi nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, onde atuou por 32 minutos.

Relacionados para a viagem rumo à Fortaleza, para o jogo de ida da Terceira Fase da Copa do Brasil #FORxVAS#RelacionadosVasco#VascoDaGama pic.twitter.com/P2e6o8b0Al — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 30, 2024

LEIA MAIS: Com Ramón, Vasco sofreu gol em 76% dos jogos no ano; número superior a 2023

É possível afirmar que Estrella será um dos jogadores cujo treinador interino do Vasco, Rafael Paiva, mais conhece. Visto que ele é titular na equipe sub-20 do Cruz-Maltino, que recentemente foi campeão da Copa Rio sobre o Flamengo.

O atacante marcou gol nos dois jogos da final, tornando-se um dos vice-artilheiros da competição, com quatro gols. No profissional, porém, ainda não fez seu primeiro tento com a camisa do Vasco.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Vasco divulga relacionados sem Payet para enfrentar o Fortaleza apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.