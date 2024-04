Internacional começa preparação para reencontro com algoz de 2024

O Internacional deu início à preparação para a terceira fase da Copa do Brasil. Na próxima etapa do torneio, terá um adversário indigesto, o Juventude, que já foi seu algoz na temporada. Afinal, responsável por eliminá-lo nas semifinais do Campeonato Gaúcho. A atividade no CT Parque Gigante contou com os retornos do meio-campista Alan Patrick e o centroavante Enner Valencia.

Ambos estavam entregues ao departamento médico e começaram processo de transição para o campo. Além de se dividirem em treinos físicos e trabalhos com bola. Vale ressaltar que ainda não há uma expectativa de quando os dois tenham condições de voltar a atuar pelo Colorado.

Alan Patrick está em fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda. Já o jogador equatoriano teve dois traumas no pé direito. O segundo, aliás, na partida de ida da semifinal do Estadual com o Juventude, no Alfredo Jaconi, e precisou ser substituído.

O embate de ida das duas equipes gaúchas pela terceira fase da Copa do Brasil ocorre nesta quarta-feira (01/05), às 21h30, no Beira-Rio. A cidade de Porto Alegre vem sofrendo com fortes chuvas e levantou-se a possibilidade de adiamento do confronto. No entanto, a diretoria do Inter descartou que tal situação possa ocorrer. Primeiro pelas boas condições do gramado do Beira-Rio. Assim como pelo contrato com os donos do direito de transmissão do torneio.

Internacional reencontra algoz

O Colorado tinha excelente início de temporada, com apenas uma derrota antes de chegar à semifinal do Gauchão. Até que nos embates com o Juventude foram inferior ao adversário nos dois jogos. Com dois empates, a decisão foi para os pênaltis, na qual o Jaconero garantiu a classificação já nas cobranças alternadas.

Especialmente após falha displicente do zagueiro Robert Renan, que tentou marcar de cavadinha, mas errou. Depois deste episódio, o Inter teve dois jogos repleto de reclamações da torcida. Especificamente nos duelos pela Sul-Americana contra Belgrano e Real Tomayapo, em que houve oportunidades claras de marcar e conquistar a vitória. No entanto, a equipe não conseguiu convertê-las. Inclusive, a torcida chegou a protestar pelo desempenho do time no Beira-Rio.

Com relação a Robert Renan, ele chegou a ser afastado e cogitou-se a sua saída do Internacional. Porém, após uma reunião, decidiu-se pela sua continuidade e recado de confiança e esperança que obtivesse sucesso em reverter a situação. Após a eliminação para o Juventude, a equipe teve cinco compromissos, atuou em três, sendo titular em apenas um.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook

O post Internacional começa preparação para reencontro com algoz de 2024 apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.