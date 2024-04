Atlético-MG x Corinthians (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético-MG e Corinthians fazem um duelo de opostos nesta quarta-feira (1), às 16h30, no estádio Sesc Venda Nova, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro feminino. O Timão lidera a competição com 19 pontos somados e invicto na competição. Em contrapartida, o Galo é o penúltimo colocado, com apenas um ponto e ainda busca a primeira vitória no torneio.

Onde assistir

A partida entre Atlético-MG e Corinthians terá transmissão do SporTV.

Como chega o Atlético-MG

O Galo ainda busca uma redenção no Brasileirão feminino. Isso porque em sete jogos, são seis derrotas e apenas um empate, diante do Botafogo. Além disso são cinco gols marcados e 22 sofridos, o que chama a atenção na competição. O destaque da equipe fica por conta da atacante Anny Marabá, com três tentos na competição e principal arma ofensivo do Atlético-MG.

Como chega o Corinthians

Já as Brabas vivem um momento completamente oposto do adversário. Isso porque são seis vitórias e um único empate contra a Ferroviária, vice-líder da tabela. Aliás, na última rodada, uma goleada impiedosa diante do Fluminense por 5 a 0, na Fazendinha. Além disso, o saldo de gols também se contrapõem com do Atlético-MG, já que 21 gols marcados e apenas quatro sofridos. A grande artilheira da equipe é Duda Sampaio, com quatro gols no Brasileirão Feminino.

ATLÉTICO-MG X CORIINTHIANS

8ª rodada do Brasileirão feminino-2024

Data e horário: 01/5/2024, 15h (de Brasília)

Local: Estádio Sesc Venda Nova, Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO-MG: Paixão; Amalia, Taba, Karol Alves e Ju Pacheco; Isabela, Ariane e Thamirys; Maria Eduarda, Jó e Anny.

Técnico: Bruno Proton.

CORINTHIANS: Kemelli; Isabela, Erika, Mariza e Yasmim; Ju Ferreira (Duda Sampaio), Vitória Yaya e Vic Albuquerque; Tamires, Gabi Portilho e Jheniffer. Técnico: Lucas Piccinato.

Árbitro: Maria Luiz Brandellero dos Santos (PR)

Auxiliares: Suellen das Graças Gonçalves Silva (MG) e Juliana Nascimento da Silva (MG)

