Operário e Grêmio se enfrentam nesta terça-feira (30/4) pela terceira rodada da Copa do Brasil. O jogo é o de ida deste mata-mata e começa às 20h (de Brasília), no Germano Krüger, em Ponta Grossa. A Voz do Esporte fará a cobertura deste duelo, com um esquenta que começa bem antes, às 18h30 (de Brasília), com um pré-jogo com as informações da partida. E assim que o juiz der o ínicoio do duelo, João delfino estará nos comentários.