Miguelito marca, e Santos vira sobre o Fluminense no BR sub-20

Com direito a belo gol de Miguelito, o Santos bateu o Fluminense por 3 a 1, na Vila Belmiro, nesta terça-feira (30), dia que abre a quinta rodada do Brasileirão sub-20. O camisa 10 da base do Peixe marcou o segundo gol de sua equipe no jogo.

A vitória faz o Santos subir, então, para a terceira posição do Brasileiro da categoria, agora com dez pontos. São três vitórias, um empate e uma derrota até o momento. Já o Fluminense segue em 16º, com quatro pontos. A equipe carioca só venceu uma partida, empatando uma e perdendo três.

Quem saiu na frente na Vila foi o Fluzão. Agner cobrou falta com inteligência, no canto do goleiro, e abriu o marcador logo aos 4′. Quatro minutos depois, porém, outro lindo gol. Desta vez do time da casa.

Felipe Laurindo recebeu de Miguelito na ponta esquerda, cortou para o meio e chutou com muito efeito para empatar com um golaço: 1 a 1. Seis minutos depois foi a vez do boliviano, então, deixar o seu. Após passe da esquerda, ele emendou de primeira, de canhota, e virou. Aos 44′, Gustavo Henrique cruzou rasteiro, mas o goleiro Diego Fernandes aceitou. 3 a 1 para os mandantes e placar final.

GOOOOOOL DO SANTOS! Felipe Laurindo bate colocado para marcar um golaço e empatar a partida! #SANxFLU | 1×1 pic.twitter.com/USw4hr4fUd — Santos FC (@SantosFC) April 30, 2024

Próximos passos

O Santos volta a campo para enfrentar o Mauaense, no próximo sábado (4), pela primeira fase do Campeonato Paulista sub-20. Já pelo Brasileirão sub-20, a próxima partida do Peixe é contra o Fortaleza, fora de casa, na quinta (9).

O Fluminense, por sua vez, ainda tem quatro compromissos pelo Campeonato Brasileiro antes de iniciar sua campanha na Taça Guanabara, pelo Campeonato Carioca. Dessa forma, o time das Laranjeiras volta a campo na outra quarta-feira (8), contra o Atlético-MG, em casa.

