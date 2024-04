Com golaço de Michael, Al-Hilal elimina o Al-Ittihad e está na final da Copa do Rei Saudita

O Al-Hilal venceu o Al-Ittihad por 2 a 1, nesta terça-feira (30), e está na final da Copa do Rei Saudita. No King Abdullah, em Jeddah, os gols da classificação foram de Michael e Saud Abdulhamid. Hamdallah marcou pelo time de Gallardo.

Na outra chave do torneio, Al-Nassr e Al-Haleej disputam a segunda vaga para a grande decisão da Copa do Rei Saudita. Jogo será na quarta-feira, às 15h (de Brasília).

Com o resultado, o técnico Jorge Jesus mantém 100% de aproveitamento no duelo com Marcello Gallardo. Desde 2019, foram seis vitórias em seis jogos para o português.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi muito agitado no King Abdullah. Apesar do time visitante estar melhor em campo, foi o Al-Hilal que abriu o placar. Aliás, em um golaço de Michael. A jogada contou com uma bonita troca de passes, e terminou com o brasileiro driblando o goleiro adversário antes de mandar para o fundo da rede. Cinco minutos depois, aliás, Michael quase ampliou o placar. Já aos 41′ Milinkovic-Savic foi expulso após forte entrada em Al-Ghamdi. Já nos acréscimos, Hamdallah perdeu a grande chance de empatar o marcador, mas tocou muito forte na saída do goleiro.

Se Hamdallah não conseguiu empatar o jogo no primeiro tempo, na etapa complementar ele deixou tudo igual aos 19′. Aliás, dois minutos depois ele voltou a estufar a rede, mas o árbitro anulou o gol por impedimento. Mas foi o Al-Hilal que fez o terceiro gol da partida. Aos 36′, Saud Abdulhamid colocou o time de Jorge Jesus de volta na frente no placar. Até o fim da partida, a equipe mandante buscou o empate, mas sem êxito.

