Flamengo x Amazonas: Gabigol é relacionado e se diz ansioso

De volta ao Flamengo após conseguir um efeito suspensivo, Gabigol está relacionando para enfrentar o Amazonas nesta quarta-feira. O Rubro-Negro encara o clube de Manaus no Maracanã, pela terceira fase da Copa do Brasil, e o camisa 10 pediu a presença da torcida.

“Estou feliz de voltar e de estar com meus companheiros. Ansioso para amanhã, tomara que o Maracanã esteja lotado. Se eu puder fazer um pedido, espero que a torcida compareça”, declarou Gabigol à “FlaTV”.

Durante o período em que ficou afastado, aliás, Gabigol recebeu muito carinhos dos torcedores. Nas redes sociais ou no Maracanã, o atacante não ficou esquecido e, assim, afirmou que sentiu-se representado pelo carinho.

“Agradeço o carinho que tiveram por mim, as mensagens e as bandeiras nos jogos. Sempre me senti representado. Espero o Maracanã cheio, mas o mais importante é que o Flamengo vença”, finalizou.

Flamengo e Manaus se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2024. O duelo de volta, porém, será no dia 22 de maio, na Arena da Amazônia.

