Sampaio Corrêa x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois do revés para o Corinthians por 3 a 0, o Fluminense fará sua estreia pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (01/05), às 16h (de Brasília), no Estádio Kléber Andrade. Assim, o confronto será com o Sampaio Corrêa, em Cariacica, no Espírito Santo, enquanto o jogo de volta está marcado para o dia 22, às 19h (de Brasília), no Maracanã.

Após completar dois anos no comando técnico do Tricolor, Fernando Diniz tenta fazer com que o elenco reencontre o caminho do bom futebol apresentado na última temporada. Até o momento, o time carioca ainda não teve uma boa sequência em 2024, mesmo com a conquista da Recopa Sul-Americana sobre a LDU, do Equador.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (1) terá a transmissão do serviço de streaming Amazon Prime.

Como chega o Sampaio Corrêa

A Bolívia Querida deve ter pelo menos três mudanças para o confronto. Apesar do técnico Thiago Gomes esconder a escalação, o lateral-direito Lucas Lopes já jogou na Copa do Brasil pelo Ypiranga-RS e está fora da partida. Nesse sentido, a tendência é que Maurício fique com a vaga.

Além disso, Guilherme Escuro já defendeu as cores do River-PI e também está fora. O atacante Bruno Baio, por sua vez, não estará em campo por causa de uma lesão e dará lugar a Brunão, que será o centroavante.

Como chega o Fluminense

O técnico Fernando Diniz não poderá contar com uma extensa lista de jogadores, que estão lesionados. Samuel Xavier teve uma fratura no pé direito constatada e não viajou com a delegação. Keno, que se recupera de lesão, ainda está fora de combate. André, Marlon, Lelê, Gabriel Pires e Thiago Santos também não estarão à disposição, pois se recuperam de suas respectivas lesões. Marcelo, por sua vez, também não embarcou para o Espírito Santo.

Quem também ficará de fora da partida é John Kennedy. Mais cedo, o Fluminense informou que o jogador chegou a ser reintegrado ao grupo na segunda-feira (29), porém foi novamente afastado por tempo indeterminado após chegar ao treino com 01h20 de atraso. Por outro lado, Kauã Elias, Arthur e Alexsander foram reintegrados ao grupo e estão à disposição da comissão técnica.

A tendência é que o comandante tricolor coloque em campo um time com muitas mudanças, visando a sequência da temporada. Com isso, Renato Augusto foi testado como falso nove, como acontece no segundo tempo do duelo com o Corinthians. Por fim, nomes como Terans, Douglas Costa e Felipe Andrade podem ser titulares.

SAMPAIO CORRÊA X FLUMINENSE

Terceira fase da Copa do Brasil 2024

Data e horário: 01/5/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Kléber Andrade, Cariacica (ES)

SAMPAIO CORRÊA: Felipe, Rafael Luiz, Franklin, Cortez e Thallyson; Pablo (Evandro), Ferreira e Adauto (Maurício); Pimentinha, João Felipe e Brunão. Técnico: Thiago Gomes

FLUMINENSE: Fábio; Guga (Marquinhos), Antônio Carlos, Felipe Andrade e Diogo Barbosa; Martinelli, Lima e David Terans; Douglas Costa, Arias e Renato Augusto. Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Leonardo Henrique Pereira (MG) e Augusto Magno de Ramos (MG)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

