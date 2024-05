‘Fala, Goleiro’: Follmann e Sidão comentam experiências em redes sociais

No evento “Fala, Goleiro”, realizado nesta segunda-feira, dia 29, em São Paulo, diversos nomes importantes da posição se reuniram para discutir a relação entre os arqueiros e as redes sociais. O ex-goleiro da Chapecoense Jackson Follmann, o influenciador Fernando Richter, do canal “Papo de Goleiro”, o jovem Matheus Becker, de 9 anos, do Internacional, e o goleiro Sidão , do Paraná Clube, mediados pelo jornalista Mauro Beting, estiveram presentes ao Museu do Futebol para contar as suas experiências em redes sociais.

Em um bate papo de mais de duas horas, os convidados falaram sobre diversos acontecimentos de suas vidas pessoais e profissionais, sempre com a preocupação de demonstrar o impacto que a exposição publica causa. Follmann destacou a importância do evento para unir a classe e os amantes da posição, enquanto enfatizou a responsabilidade dos goleiros nas redes sociais. O evento é realizado anualmente desde 2017 pela fabricante de luvas Poker.

“Eu comecei a postar de brincadeira nas redes e gostei do resultado inicial. Percebi que era uma maneira de me comunicar, usando o meu bom humor. Embora eu tivesse a preocupação de me colocar no centro das brincadeiras, evitando expor outras pessoas dentro de temas tão delicados como o do acidente “, revelou Follmann, referindo-se à queda do avião da Chapecoense, em 2016:

“Perdi muitos amigos no acidente e esse trauma ficará para sempre. Mas encaro a vida com muita alegria, pois recebi uma segunda chance, e vou viver intensamente isso. Tenho vivido, principalmente, das palestras que eu faço, então, as redes sociais são uma parte importante dessa divulgação. Mas é sempre bom lembrar que precisamos ter muito cuidado com o conteúdo que produzimos nas redes”, completou Follmann, revelando que, mesmo que poucos, ele também possui haters.

Goleiro ex-Vasco lembra de passagem humilhante

Goleiro com passagens por São Paulo, Botafogo e Vasco, Sidão, hoje no Paraná Clube, foi vitima de um triste episódio. Quando atuava pelo clube cruz-maltino, após uma derrota para o Santos, no Pacaembu, ele foi eleito de forma irônica, por intermédio de uma enquete nas redes sociais da emissora que transmitia a partida, como o melhor em campo.

“Sofri uma grande humilhação naquele dia, mas só fui perceber algum tempo depois. O jogador de futebol, como pessoa pública, está sempre muito exposto a situações de desgaste emocional. Esse episódio foi marcante, porque saiu do controle de todos. Esse é um grande risco para quem tem o próprio trabalho questionado na frente de milhões de pessoas. Hoje, tenho controle do que posto em minhas redes, mas procuro mostrar que somos pessoas normais, com sentimentos “, explicou Sidão.

Canal é uma defesa aos goleiros

O sentimento de responsabilidade também norteia as postagens no canal “Papo de Goleiro”, do Fernando Richter, e das redes sociais do prodígio Matheus Becker, de apenas 9 anos. Assim, Fernando afirma que a ideia do canal é criar um ambiente de “defesa” para os goleiros, sempre acostumados a ambientes hostis.

“Os goleiros são sempre muito criticados e pouco valorizados. A nossa ideia é justamente fazer com que entendam essa posição no futebol, com explicações técnicas e estruturadas, sempre com muita informação”, avaliou Richter.

Matheus Becker já desperta a esperança de se tornar mais uma realidade da pródiga escola de goleiros do Internacional. Integrante da categoria sub-10 do clube gaúcho, Becker entende o poder das redes e já traça planos para o futuro.

“Gosto muito de postar as minhas atuações, mas quem cuida disso são os meus pais. Tenho dois sonhos: virar profissional do Inter e disputar uma Copa do Mundo”.

