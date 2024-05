Internacional x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira (1), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo ocorrerá às 21h30 (de Brasília), no estádio Beira-Rio, en Porto Alegre (RS). Este confronto é uma repetição da semifinal do Campeonato Gaúcho deste ano. Na competição estadual, o Juventude saiu vitorioso nos pênaltis,, quando o zagueiro Robert Renan falhou ao tentar uma cobrança de cavadinha.

Onde Assistir

A partida terá transmissão do streaming Amazon Prime Vídeo.

Como chega o Internacional

O Internacional entra em campo sob pressão devido às suas performances abaixo do esperado sob a direção de Eduardo Coudet. Após o empate com o Atlético-GO, na Série A, onde a equipe conquistou apenas sete pontos até agora, o treinador fez algumas cobranças à torcida. Atualmente, o Colorado ocupa a sexta posição na tabela.

É provável que Coudet enfrente críticas vindas da torcida presente no Beira-Rio. Sendo assim, a única forma de aplacar essas críticas seria através de uma vitória convincente com uma margem de gols considerável.

Como chega o Juventude

Por outro lado, o Juventude está preocupado após sofrer uma derrota expressiva para o Botafogo. A equipe, em resumo, vem de um empate em casa com o Athletico-PR no último fim de semana e ocupa a 13ª posição no Brasileirão.

O técnico Roger Machado, por fim, indicou que um empate seria bem recebido, considerando a importância da decisão da vaga que ocorrerá em Caxias do Sul.

INTERNACIONAL X JUVENTUDE

Terceira fase da Copa do Brasil – Jogo de Ida

Data e horário: 1/05/2024, às 21h30 (de Brasilia)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique e Maurício; Wesley, Gustavo Prado e Borré. Técnico: Eduardo Coudet

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Marques e Alan Ruschel; Caíque, Jadson, Luís Mandaca e Nenê; Jean Carlos e Erick. Técnico: Roger Machado

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Internacional x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.