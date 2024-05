Na beca! Botafogo já tem nova camisa para 2024

O Botafogo lançou, nesta terça-feira (30), sua nova camisa 1 para a temporada 2024/25, em parceria com a Reebok, fornecedora esportiva desde o ano passado e com contrato até 2025. A temática dos novos modelos da empresa norte-americana é “Passado, presente e futuro”, cada qual marcando uma época diferente do clube.

O Glorioso, aliás, lançará os modelos 2 e 3 nos próximos meses.

A camisa tradicional alvinegra conta com gola em V, com detalhes em preto e branco, assim como na barra das mangas. As listras têm triângulos nas laterais. O manto alvinegro remete a um modelo retrô.

Nas costas, as listras não invadem o quadrado preto, reservado para os números na camisa utilizada, algo que o clube adota desde 2023.

O clube também divulgou os uniformes de treino e aquecimento para a temporada. Veja abaixo!

A origem da nossa paixão #UmaJornadaAlvinegra pic.twitter.com/grP8oHm3Ld — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 30, 2024

