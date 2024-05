Bahia derrota o Criciúma e sai na frente na Copa do Brasil

Na noite desta terça-feira (30), o Bahia derrotou o Criciúma por 1 a 0, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, em Salvador. Dessa forma, o Tricolor Baiano saiu na frente na eliminatória e joga pelo empate, dentro de três semanas, para se classificar às oitavas de final. Thaciano foi o autor do único gol da equipe da casa.

Primeiro tempo

A primeira etapa foi de amplo domínio do Bahia, que apertou o quanto pôde o Criciúma em seu campo de defesa. Antes dos primeiros dez minutos, Everton Ribeiro e Thaciano já tinham passado perto do gol, desperdiçando boas oportunidades. O goleiro Gustavo segurou o ímpeto da equipe da casa e, antes do intervalo, Thaciano e Everaldo também tiveram chances, respectivamente numa cabeçada e num chute, que também foram para fora.

Segundo tempo

Apostando nos contra-ataques, o Criciúma quase não levava perigo à baliza do goleiro baiano Marcos Felipe. Dessa forma, o time da casa aproveitou e saiu na frente aos 11 minutos. Arias fez boa jogada pelo lado direito e cruzou para Thaciano escorar e fazer 1 a 0. Ainda muito recuado, o Criciúma não tinha chances e o Bahia, por sua vez, começou a desperdiçar gols. Arias e Ademir chutaram para boas defesas de Gustavo, que voltou a trabalhar numa linda intervenção, após chute de De Pena.

A única oportunidade dos visitantes veio numa cabeçada de Marquinhos Gabriel, que passou à direita de Marcos Felipe. No finalzinho, Estupiñán, de cabeça, quase marcou o segundo, mas novamente Gustavo fez a defesa, para manter o Tigre vivo na disputa para o jogo de volta.

BAHIA 1×0 CRICIÚMA

Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data e horário: 30/4/2024 às 19h (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)

BAHIA: Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende, 40’/2ºT), Jean Lucas, Everton Ribeiro (De Pena, 37’/2ºT) e Cauly (Biel, 25’/2ºT); Thaciano (Biel, 25’/2ºT) e Everaldo (Estupiñán, 40’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo Fagundes, Ángel e Trauco; Meritão, Fellipe Mateus (Marquinhos Gabriel, 17’/2ºT) e Marcelo Hermes (Ronald, 30’/2ºT); Barcía (Newton, 17’/2ºT), Felipe Vizeu (Bolasie, 30’/2ºT) e Éder (Matheusinho, 30’/2ºT). Técnico: Cláudio Tencati.

Cartão amarelo: Jean Lucas (BAH)

Gol: Thaciano, 11’/2ºT (1-0)

