Luis Enrique retruca favoritismo do PSG e ataca imprensa: ‘Não sabem quase nada’

Em busca de sua segunda decisão de Champions, o PSG sonha com a primeira conquista no torneio. Mas precisará superar o Borussia Dortmund na semifinal. Devido ao grande investimento no elenco, a equipe francesa é vista como favorita no duelo.

O técnico Luis Enrique, contudo, não compartilha do mesmo entendimento. E não perdeu a oportunidade de fazer críticas à imprensa.

“(Risos) Viu? É por isso que a imprensa não sabe quase nada sobre futebol. Esse é o meu argumento há muito tempo. O bom de estar aqui é desfrutar de um jogo muito especial, em um campo que eu diria que é único na Europa, e ter a possibilidade de alegrar os torcedores ao se classificar para a final. Foi isso que conquistamos com os jogos anteriores e é isso que vamos tentar aproveitar”, disse, em entrevista coletiva antes da partida de ida na Alemanha desta quarta-feira (1º).

Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund voltam a se enfrentar nesta Champions após serem rivais na fase de grupos. Houve, aliás, um triunfo dos franceses e um empate.

Apesar do resultado negativo, os alemães ainda conseguiram terminar na liderança do grupo, com 11 pontos contra oito dos aurinegros.

