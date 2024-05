CBF adia Inter x Juventude pela Copa do Brasil em razão de fortes chuvas

A CBF anunciou, na noite desta terça-feira (30), o adiamento do duelo entre Inter e Juventude, marcado para esta quarta-feira (1º), no Beira-Rio, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. A decisão se dá por conta das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul.

Em atendimento a um pedido do governo gaúcho, a partida sofre alteração de data, passando para 10 de maio, uma sexta-feira, no mesmo local.