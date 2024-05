Renato reclama do calendário e pede que torcida do Grêmio não espere futebol bonito: ‘Impossível’

O técnico Renato Portaluppi criticou o calendário do futebol brasileiro após o empate do Grêmio com o Operário. Nesta terça-feira, o Imortal ficou no 0 a 0 com o Fantasma no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, mas o treinador tricolor demonstrou insatisfação após o jogo.

“Nós enfrentamos o Cuiabá, lá atrás, durante a semana. O Cuiabá, durante a semana, jogou com o time reserva. Nós tivemos uma Libertadores e jogamos com eles. Fomos para a Bahia, com desgaste da viagem e tudo. Mas o Bahia não jogou naquela semana. Ficou na rede só esperando a gente. Hoje, o Operário jogou contra a gente e teve um dia a mais de folga. Só tenho que parabenizar meu grupo. Não esperem futebol bonito nos próximos jogos, porque é uma coisa impossível”, afirmou Renato.

O treinador gremista ressaltou que o elenco é curto e que é difícil disputar em alto nível todas as competições. Renato citou que o desgaste atrapalha e que o clube se vira da maneira que dá.

“A gente não tem grupo para disputar três competições ao mesmo tempo do jeito que a gente vem disputando. E o nosso grupo é bom. É difícil a gente disputar três competições do nível que a gente está disputando. É obvio que o desgaste é muito grande”, disse Renato.

