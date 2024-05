Atlético sufoca e derrota o Sport na Arena MRV

Em jornada de muita inspiração e transpitação, o Atlético praticamente não deixou o Sport respirar na Arena MRV, na noite desta terça-feira (30) e derrotou o Sport por 2 a 0, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Gustavo Scarpa e Guilherme Arana, com um gol em cada tempo, construíram a vitória do pentacampeão mineiro sobre o bicampeão pernambucano.

O jogo de volta, em que o Galo pode perder por até um gol de diferença que ainda assim se classifica às oitavas, acontece em 22 de maio, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE). As equipes, todavia, voltam a campo já no próximo fim de semana. O Atlético vai a Cariacica (ES), sábado, às 16 horas, enfrentar o Fluminense, pelo Brasileirão. Já o Sport, também como visitante, joga contra o Coritiba, sexta-feira (3), às 20h30, pela Série B.

Pressão impressionante do Atlético no primeiro tempo

O sistema defensivo do Sport senriu o hálito do inferno no primeiro tempo. Desde o primeiro minuto de jogo, em resumo, o Atlético não deixou os pernambucanos respirarem. Aos 2 e aos 3, c0m Arena e Paulinho respectivamente, o Galo ficou muito próximo de abrir o placar. O gol veio aos 10, após arrancada de Hulk e conclusão de Scarpa. Contudo, o atacante estava impedido e a arbitragem anulou corretamente após informação do VAR.

Aos 14 minutos novamente Scarpa assustou o Sport, em conclusão que passou perto. De tanto tentar, sufocar e rondar a área adversária, o gol – e este valeu – aconteceu aos 28. Arana cruzou da esquerda, Felipinho cortou mal e deu um passe para Zaracho, afinal, tirar o zero do placar.

Após o gol, por fim, a pressão atleticana arrefeceu. Mas nem assim o Spot conseguiu criar boas chances. Inegavelmente atordoado, o time de pernambuco contou os minutos até o intervalo e saiu no lucro com apenas 1 a o no placar.

Segundo tempo

O Sport, em suma, tentou voltar para o segundo tempo com um ímpeto ofensivo maior. Mas não foi páreo para o Atlético, que, com o mesmo ímpeto da primeira etapa, seguiu em ritmo de blitz em busca do segundo gol. E ele acabou saindo aos 12. Scarpa cobrou escanteio na primeira trave e Guilherme Arana desviou de pé esquerdo para dobrar a vantagem mineira.

Sem dar descanso o Galo quase fez o terceiro aos 17, quando Arana cruzou da esquerda e Hulk cabeceou na trave. O fôlego atleticano parecia interminável e, aos 28, Vargas tocou para o fundo das redes após cruzamento de Arana. Mas estava adiantado e o gol foi anulado de maneira correta.

Após os 35 minutos, afinal, o ímpeto dos donos da casa diminuiu um pouco e o Sport, novamente, tentou ameaçar de alguma forma. Entretanto, não conseguiu mais do que um ou outro escanteio, sem maior perigo até o apito final. Antes disso, já nos acréscimos, Vargas obrigou o goleiro Caíque França a fazer grande defesa e Hulk ainda carimbou a trave.

ATLÉTICO 2 X 0 SPORT

Campeonato Carioca 2024 – Semifinal – Jogo de ida

Data: 30/04/2024

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Público: 39.595 presentes

ATLÉTICO: Everson, Saravia, Battaglia, Bruno Fuchs (Mariano, 40’/2ºT) e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco (Pedrinho, 40’/2ºT), Gustavo Scarpa (Maurício Lemos, 33’/2ºT) e Zaracho (Vargas, 25’/2ºT); Paulinho (Igor Gomes, 33’/2ºT) e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

SPORT: Caíque França, Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castan e Felipinho; Felipe (Fábio Matheus, 13’/2ºT), Fabrício Domínguez (Fabinho, 37’/2ºT), Lucas Lima (Chrystian Barletta, 13’/2ºT) e Titi Ortiz (Pedro Vilhena, 22’/2ºT); Romarinho e Gustavo Coutinho . Técnico: Mariano Soso

Gols: Zaracho, 28’/1ºT (1-0) ; Guilherme Arana, 12’/2ºT (2-0)

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)



Cartão Amarelo: Romarinho, Felipe (SPO); Guilherme Arana

Cartão Vermelho: –

