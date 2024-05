Um dos mlehores em campo na vitória por 2 a 0 do Atlético sobre o Sport, na noite desta terça-feira (30), pela Copa do Brasil, o lateral esquerdo Guilherme Arana vive momento de superação. Depois de iniciar a temporada em má fase, vem subindo de produção a olhos vistos e, cada vez mais, voltando à forma que o fez servir à Seleção Brasileira. Autor de um gol e com participação direta em outro e em gols anulados, o jogador celebrou o bom momento.

“Estou muito feliz por voltar a estar bem. Agradeço muito a Deus, aos meus familiares, que me apoiaram no momento mais difícil da minha carreira. Hoje fizemos um grande primeiro tempo e agora vamos à casa deles com muita humildade, sabendo que não está nada decidido, mas tentar vencer”, comentou.

Guilherme Arana valoriza o Sport

Mesmo com um verdadeiro massacre do Galo, que teve dois gols anulados e ainda acertou duas bolas na trave, Arana viu méritos no adversário, atual bicampeão pernambucano.

“Apesar de o Sport estar na segunda divisão, é inegavelmente bem tyreinada, tem seu estilo de jogo. Saíbiamos que teríamos dificuldades. Conversamos, tivemos humildade, disciplina e buscamos o resultado. Poderíamos ter ampliado, mas fizemos um grande primeiro passo”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Guilherme Arana comemora gol e boa fase no Atlético apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.