Uma nova dívida do Santos, agora pelo meia Carabajal, poderá fazer com que o clube tenha que encarar um novo transfer ban da Fifa. O Peixe não teria pago, ao Argentinos Juniors, a quantia de 580 mil dólares (R$ 3 milhões) pela contratação do meia, em 2022. O argentino ainda tem contrato com o Santos, mas está emprestado.

Para evitar o transfer ban, que é a proibição de contratar e registrar jogadores, o Santos terá que pagar a dívida de imediato. Anteriormente, o clube já tinha sofrido punições desta natureza por conta de não pagamentos pelo lateral-direito Fabian Bustos e pelo meia Christian Cueva. Mas, após algumas negociações, a diretoria conseguiu parcelar as dívidas e voltar a negociar no mercado.

Atualmente, Carabajal está no Puebla, do México. Aos 33 anos, ele teve passagem sem grande destaque pelo Santos. O meia disputou 12 partidas e marcou um gol no período em que esteve no clube. Além disso, também chegou a ser emprestado ao Vasco, onde também não brilhou, no ano passado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Dívida por Carabajal pode gerar novo ‘transfer ban’ ao Santos apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.