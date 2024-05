Líder do Cameonato Brasileiro Sub-20 com quatro vitórias em quatro jogos, o Palmeiras vai a Goiânia, nesta quarta-feira (1), enfrentar o Atlético-GO, pela quinta rodada da competição. Com uma vitória, um empate e uma derrota, os goianos, desse modo, ocupam a 14ª posição na tabela e buscam recuperação com pelo menos um empate diante de uma das equipes favoritas ao título.

Onde Assistir

A TV Palmeiras transmite ao vivo pelo Youtube.

Como chegam Atlético-GO e Palmeiras

O time da casa, em suma, estreou com vitória na competição, diante do Bahia. Desde então, no entanto, não venceu mais. Empatou com o Cruzeiro e, nas últimas duas rodadas, perdeu para o Fortaleza e o Grêmio. Sendo assim, pelo menos a conquista de um ponto é vista como fundamental para o início do processo de recuperação da equipe na competição.

Assim como o Grêmio, o Palmeiras venceu os quatro jogos que disputou no campeonato. Na sequência, bateu o Ceará, o Corinthians, o Flamengo e o Athletico-PR.

ATLÉTICO-GO X PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro Sub-20

Data e horário:1/05/2024, às 15 horas

Local: Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira

ATLÉTICO-GO: Ygor, Gustavo Daniel, Matheus Póvoa, Lucas Belluco e Gustavo Lacerda; Jean Carlos, João Gabriel, João Fabrício e Raí; Vítor Mendes e Ely Júnior. Técnico: Kassio

PALMEIRAS: Deivid Andrade, Kauá Moraes, Robson, Diogo Antônio e André Lucas; Vitor André, Deivid, Luiz Arthur e Sorriso; Marcio Vitor e Riquelme Fillipi. Técnico: Gilmey Aymbere

Árbitro: Gabriel Queiroz (GO)

Assistentes: André Severo (GO) e Lucas Passaglia (GO)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Atlético-GO x Palmeiras (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.