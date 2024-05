Corinthians não terá meia de criação para o duelo contra o América-RN

Quem cria no Corinthians? Essa será a principal pergunta do torcedor e do treinador António Oliveira nesta quarta-feira (1), quando o Timão encara o América-RN, às 20h, na Arena das Dunas, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Isso porque o Alvinegro tem muitos desfalques para o setor de armação.

Com Rodrigo Garro suspenso e Igor Coronado vetado por dores no quadril, o cenário deixa o Corinthians sem um armador no meio de campo. Outros jogadores que podem fazer a função também estão fora. Ruan Oliveira se recupera de lesão no joelho, enquanto Matheus Araújo passou por cirurgia recente após fraturar a mão.

Uma das opções é colocar mais um volante e reforçar o meio de campo. Paulinho, Fausto Vera, Guilherme Biro e Ryan são possibilidades para dar maior liberdade ao ataque. Assim, os laterais apoiam mais e dão mais opções no setor ofensivo.

Outra opção é jogar com mais um atacante na frente para preencher o espaço no meio, com movimentações entre eles. Wesley e Romero já fazem algo parecido e podem atuar pelo setor. Aliás, o primeiro se destacou com jogadas pelo meio de campo, no duelo contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

Setor ofensivo também é problema no Corinthians

Neste caso, sem Yuri Alberto e Pedro Henrique, lesionados, António teria de apostar em Romero, Wesley, Gustavo Mosquito e Pedro Raul. Giovane e Arthur Sousa são outras opções para o ataque. O certo é que o Corinthians, mesmo com muitos desfalques, vai para Natal para tentar sair com uma vantagem no duelo da terceira fase da Copa do Brasil.

